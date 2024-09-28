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Amogus54
Хидео Кодзима поделился планами о будущем своей студии Kojima Productions
Хидео Кодзима рассказал о будущем Kojima Productions: фильмы, аниме и новые игры

Известный разработчик видеоигр Хидео Кодзима поделился своими планами относительно будущего своей студии Kojima Productions. Кодзима, известный своим нестандартным подходом к созданию игр и глубоким видением игровых миров, подчеркнул, что его студия продолжит оставаться независимой, что позволяет ему реализовывать собственные творческие идеи без ограничений со стороны издателей.

Одним из важных направлений для Kojima Productions станет расширение игровых вселенных в другие медиаформаты, такие как фильмы, аниме и сериалы. Уже известно, что несколько адаптаций Death Stranding находятся в разработке. Чтобы ускорить процесс и найти талантливых специалистов, Кодзима заключил контракт с известным голливудским агентством WME.

Интересно, что после завершения работы над новой игрой под кодовым названием Physint, которая пока находится на стадии концепта, Кодзима рассматривает возможность выступить в роли режиссёра полнометражного фильма. Для реализации проекта он планирует привлечь к сотрудничеству людей из различных индустрий, не связанных с игровым миром, что обещает сделать его новый проект уникальным.

Несмотря на огромные достижения, Кодзима считает, что Kojima Productions ещё не достигла своего пика успеха, и готов продолжать развивать студию и её творческий потенциал.

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