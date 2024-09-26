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Amogus54
Hamster Kombat вышел на рынок - кошельки Telegram «сломались» от наплыва пользователей
Торги начались со стоимости около 0,01 доллара за один токен

Сегодня криптовалюта Hamster Kombat (HMSTR) была официально залистена, вызвав огромный ажиотаж среди криптосообщества. Стартовав с символической цены в $0,01 за токен, цена быстро упала до $0,007-$0,008, что вызвало разочарование у пользователей, ожидавших больших прибылей.

Эйрдроп токенов прошёл недавно, и многие участники получили от 700 до 3000 монет (что составляет примерно 500-2000 рублей по текущему курсу). Ожидания были высокими, и большинство надеялось заработать значительные суммы, однако реальность оказалась куда менее впечатляющей.

Наплыв пользователей вызвал серьезные технические проблемы в криптокошельке Telegram Wallet. Сервисы начали сбоить, а некоторые платформы, такие как Binance, также испытали перебои. Команда проекта работает над восстановлением стабильной работы, заверив пользователей, что их средства находятся в безопасности.

Несмотря на скромные результаты, сообщество продолжает следить за динамикой Hamster Kombat, надеясь на рост курса. Некоторые пользователи в шутку спрашивают, сколько «ламборгини» или «дошираков» можно будет приобрести на их хомяковые активы. Однако, текущие показатели не внушают оптимизма, и многие уже высказывают недовольство по поводу низкой стоимости токена.

Тем временем, мнения в криптосообществе расходятся. Одни считают, что токен имеет потенциал для роста, а другие предполагают, что ажиотаж вскоре стихнет, и Hamster Kombat может остаться в истории как один из самых спорных проектов.

#новости #криптовалюта #ton #hamster kombat #hmstr #hamster
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