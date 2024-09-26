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Amogus54
«АвтоВАЗ» начал выпуск электромобилей E-Largus по цене от 3 миллионов рублей
25 сентября 2024 года на производственной площадке LADA Ижевск стартовал промышленный выпуск автомобиля

«АвтоВАЗ» официально запустил серийное производство своей первой электрической модели — e-Largus. Электрокар оснащён синхронным электромотором на постоянных магнитах мощностью 110 кВт (150 л.с.) и комплектом литий-ионных батарей, расположенных под капотом и на месте бывшего бензобака. В стандартной комплектации ёмкость аккумуляторов составляет 45,7 кВт·ч, с возможностью расширения до 61 кВт·ч за дополнительную плату. Заявленный запас хода на одном заряде — до 400 км по методике NEDC.

E-Largus развивает максимальную скорость 145 км/ч (ограничена электроникой), а разгон до 100 км/ч занимает менее 10 секунд. Грузоподъемность автомобиля — 430 кг, что делает его функциональным как для личных нужд, так и для бизнеса.

Однако цена нового электромобиля вызывает у покупателей серьёзные сомнения. Даже с учётом государственной субсидии, начальная стоимость e-Largus составит 2,99 миллиона рублей. Это вызывает вопросы о конкурентоспособности на фоне более доступных китайских электромобилей, уже представленных на российском рынке.

Партнёром «АвтоВАЗа» по разработке электромобиля выступает НПП «ИТЭЛМА». Глава компании Максим Соколов отмечает, что субсидии должны помочь стимулировать спрос на отечественные электрокары. Но при такой цене возникает сомнение, насколько массовым станет этот автомобиль.

«АвтоВАЗ» пытается соответствовать современным трендам на электромобили, однако высокая цена e-Largus ставит под сомнение его востребованность на рынке, особенно в условиях конкуренции с более дешёвыми предложениями из Китая и на вторичном рынке.

#авто #электромобиль #автоваз #электрокар #лада #largus #новости автомобилестроения #новости автопрома
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