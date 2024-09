Геймдиректор поделился своими переживаниями по поводу нового сезона сериала

Создатель серии The Last of Us, Нил Дракманн, поделился своими мыслями о трудностях адаптации игр в формат сериалов. По его словам, ошибки при экранизациях возникают, когда создатели пытаются буквально перенести игровой сюжет на экран, не учитывая специфику различных форматов. Это часто приводит к тому, что оригинальная задумка игры теряется.

Дракманн также отметил, что строгое следование каждому элементу игры может мешать созданию успешной адаптации. Важно не просто копировать сюжет, а адаптировать его, подстраивая под сильные стороны телевидения. Совместная работа с Крэйгом Мэйзином, соавтором сценария сериала, была направлена на то, чтобы сохранить дух игры, при этом сделать историю более подходящей для телеэкрана.

Отличным примером такого подхода стал третий эпизод сериала, который существенно расширил историю Билла и Фрэнка, добавив новые детали в отношения персонажей, не столь детально показанных в оригинальной игре.

Несмотря на спорные моменты, такие как вышеупомянутый третий эпизод, многие фанаты с нетерпением ждут второго сезона. Его премьера состоится в 2025 году на платформах HBO и Max.