Пользователям старых айфонов придется обновляться

Пользователи устаревших моделей iPhone столкнутся с ограничениями в работе WhatsApp. По информации, опубликованной на официальной странице поддержки мессенджера, с 24 февраля 2025 года приложение будет поддерживать только устройства, работающие на iOS 14.1 и новее. В данный момент WhatsApp функционирует на iPhone с версией iOS 12 и выше.

Для владельцев Android-устройств пока никаких изменений не планируется — согласно текущей информации, мессенджер продолжит работать на устройствах с Android 5.0 и более свежими версиями.

Общая информация о WhatsApp:WhatsApp — одно из самых популярных приложений для общения по всему миру, которое ежедневно используют миллионы людей. Мессенджер предлагает удобный и бесплатный обмен сообщениями, звонки, видеосвязь, а также поддерживает создание групповых чатов. Благодаря отновитсльно неплохой степенью безопасности и простоте использования, доступной каждому, WhatsApp стал неотъемлемой частью цифровой жизни для общения и коммуникации людей на всех континентах.