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Amogus54
WhatsApp прекратит поддержку старых версий iOS в 2025 году
Пользователям старых айфонов придется обновляться

Пользователи устаревших моделей iPhone столкнутся с ограничениями в работе WhatsApp. По информации, опубликованной на официальной странице поддержки мессенджера, с 24 февраля 2025 года приложение будет поддерживать только устройства, работающие на iOS 14.1 и новее. В данный момент WhatsApp функционирует на iPhone с версией iOS 12 и выше.

Для владельцев Android-устройств пока никаких изменений не планируется — согласно текущей информации, мессенджер продолжит работать на устройствах с Android 5.0 и более свежими версиями.

Общая информация о WhatsApp:WhatsApp — одно из самых популярных приложений для общения по всему миру, которое ежедневно используют миллионы людей. Мессенджер предлагает удобный и бесплатный обмен сообщениями, звонки, видеосвязь, а также поддерживает создание групповых чатов. Благодаря отновитсльно неплохой степенью безопасности и простоте использования, доступной каждому, WhatsApp стал неотъемлемой частью цифровой жизни для общения и коммуникации людей на всех континентах.

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kilobait3
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так еще зимой чипы 4к серии провалились в цене, а память упала раза в три из за большого объема на складах. для кастомов, мастерских сейчас хорошая почва.
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Юрий Петрович
16:55
Реальные боевые условия - понятие растяжимое. Близко он хрен кого подпустит, а муравьёв снизу и с аэростата можно разъ€бать в труху. Очень надеюсь, что 57ой не будет так часто необходим.
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Listoman
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Александр
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RangerXP
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Неважно сколько потоков - это спрятано под капотом процессора и интересует только экспертов, для всех важна абсолютная производительность. В реальных играх то даже 4% не будет в среднем.
Intel Core Ultra 5 245K на 4% обошёл 14600K в многопотоке Cinebench R23
REY_B_
16:28
Культ поклонения строителям, оставил после себя пирамиды и храмы. Культ поклонения геометрии, увеличенные в сотни раз рисунки.... Что оставят после себя нынешние юристо-экономисто???
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