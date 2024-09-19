Lies of P официально получит сиквел

Компания Neowiz официально объявила о разработке сиквела для Lies of P — игры, которая в свое время удивила игроков оригинальным подходом к жанру экшен-RPG. В то же время разработчики сообщили, что активно работают над первым крупным дополнением для оригинала, а в качестве небольшой затравки был продемонстрирован новый концепт-арт, дающий представление о том, что ожидать от будущего контента.

Lies of P, вышедшая в 2023 году, стала одной из самых обсуждаемых игр в жанре "soulslike". Вдохновленная классической сказкой о Пиноккио, игра предложила мрачную и взрослую интерпретацию этой истории, перенося игрока в индустриальный город, населенный механическими врагами и жестокими боссами.

Сиквел обещает развить идеи оригинала и, возможно, даже углубить вселенную Lies of P, добавив новые механики и элементы, которые понравились фанатам. Впрочем, прежде чем увидеть вторую часть, игроки смогут насладиться новым контентом для первой игры, над которым Neowiz продолжают работать.

Успешный старт Lies of P и запланированное продолжение подтверждают, что франшиза имеет большой потенциал и остаётся одной из самых ожидаемых серий в ближайшие годы.