Bandai Namco перевыпустит вышедшую в 2014 году эксклюзивно на PS Vita

Компания Bandai Namco объявила о выпуске ремастера игры Freedom Wars, которая изначально вышла эксклюзивно на PS Vita в 2014 году. Обновлённая версия станет доступна на PS4, PS5 и Steam уже 10 января 2025 года. В ремастере разработчики пообещали значительно улучшить графику и добавить поддержку 4K, что сделает игру ещё более привлекательной для современного поколения игроков. Для тех, кто не хочет пропустить новинку, страничка игры уже доступна в PlayStation Store и Steam, и её можно добавить в список желаемого.

Оригинальная Freedom Wars стала одной из самых запоминающихся игр на PS Vita. Это была кооперативная action-RPG с уникальной концепцией: игроки выступали в роли заключённых в постапокалиптическом мире, где им предстояло сражаться с гигантскими роботами и монстрами, чтобы сократить свой тюремный срок. Игра отличалась динамичным геймплеем, разнообразными персонажами и глубоким сеттингом, в котором человечество борется за выживание в суровых условиях.

С ремастером, который обещает новые графические возможности и обновлённый игровой опыт, фанаты смогут снова погрузиться в этот удивительный мир, а новички получат шанс впервые оценить игру на современных консолях.