Подробности Battlefield 2025 от Тома Хендерсона.

По информации от известного инсайдера Тома Хендерсона, стали известны свежие подробности о следующей части Battlefield, которая пока носит рабочее название Battlefield 2025. Ожидается, что события кампании будут разворачиваться в недалеком будущем — в промежутке между 2027 и 2030 годами. Игроков ждут различные локации по всему миру, включая Гибралтар и США. Особое внимание уделено деталям окружения, что добавит глубины игровому миру.

Мультиплеер Battlefield 2025 обещает стать настоящим подарком для фанатов серии. На старте будет доступно 10 карт и более 45 видов оружия, что создаст большое разнообразие стратегий и стилей игры. Разработчики также готовят королевскую битву, действия которой развернутся на тропическом острове в США.

Интересной новинкой станет система разрушений, которая заимствует элементы из Rainbow Six: Siege. Различные виды оружия будут по-разному воздействовать на окружение, что открывает новые тактические возможности. Механика передвижения также получит изменения — например, теперь можно будет тащить раненых товарищей, что добавит глубины и реализма командным взаимодействиям.

Пока остаётся открытым вопрос с названием игры — разработчики выбирают между вариантами Battlefield или Battlefield 6 и окончательное решение может повлиять на маркетинговую стратегию проекта.

Судя по всему, новая часть Battlefield имеет все шансы порадовать как фанатов серии, так и тех, кто ищет что-то новое в жанре шутеров.