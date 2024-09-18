Square Enix заявила, что Final Fantasy VII: Rebirth, Foamstars и Final Fantasy XVI провалились

Компания Square Enix подтвердила неудовлетворительные результаты своих последних релизов, включая Final Fantasy VII: Rebirth, Foamstars и Final Fantasy XVI, в последнем финансовом отчёте. В документе говорится о слабых продажах этих проектов, что отражает неудачи стратегии эксклюзивного выпуска на PlayStation. Важно отметить, что отчёт был составлен до выхода PC-версии Final Fantasy XVI, поэтому данные по продажам на этой платформе пока не были учтены.

Ранее в этом году Square Enix объявила о смене подхода к выпуску своих игр, решив отказаться от эксклюзивности на PlayStation в пользу мультиплатформенных релизов. Это решение стало результатом того, что несколько игр, выпущенных только для PlayStation, не оправдали ожиданий. Издатели всё реже готовы ограничивать доступ к своим играм одной платформой, даже несмотря на возможные бонусы от Sony, так как это может негативно сказаться на продажах и охвате аудитории.

Тенденция к мультиплатформенности стала важным шагом для многих крупных издателей, стремящихся максимизировать прибыль и расширить доступ к своим играм для более широкой аудитории. Это понимает даже сама Sony, выпуская свои эксклюзивы один за другим на ПК.