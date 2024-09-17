На ПК завезли новую защиту от читеров — BattlEye

Grand Theft Auto V, один из самых успешных проектов Rockstar Games, отпраздновала своё 11-летие. Игра, впервые вышедшая в 2013 году, до сих пор регулярно попадает в топы продаж и получает регулярные обновления для своей сетевой составляющей — GTA Online. За прошедшие годы игра разошлась тиражом более чем 200 миллионов копий на различных платформах, что делает её одной из самых продаваемых видеоигр в истории.

Изначально GTA V дебютировала на PlayStation 3 и Xbox 360, затем в 2014 году её портировали на PlayStation 4 и Xbox One, а в 2015 году игра добралась до ПК. В 2022 году Rockstar выпустила обновлённую версию для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Стоит отметить, что спустя столько лет после выхода игра продолжает активно поддерживаться: Rockstar недавно добавили новую защиту от читеров для версии на ПК — античит BattlEye, который также используется в таких играх, как PUBG, Rainbow Six: Siege и Destiny 2. Игра получила обновление примерно на 0,5 Гб и при первом запуске пользователи получают установщик античита.

Grand Theft Auto V является уникальным примером игры, которая остаётся актуальной более десятилетия благодаря постоянной поддержке со стороны разработчиков и многопользовательскому режиму, что позволяет ей привлекать новых игроков. Даже спустя столько лет, поклонники с нетерпением ждут новостей о следующей части серии — Grand Theft Auto VI.