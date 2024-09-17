Ранее подобные приложения занимали много времени для загрузки

Microsoft анонсировала значительное обновление для приложений, разработанных с использованием Windows App SDK. В частности, были представлены улучшения, которые позволили существенно снизить время загрузки программ — до 50%, а также уменьшить их размер.

Ранее разработчики и пользователи сталкивались с проблемой медленной загрузки приложений, созданных на платформе Windows App SDK. Microsoft признала эти сложности и представила решение в виде технологии Native Ahead-Of-Time (AOT). Этот метод предусматривает предварительную компиляцию приложения, что позволяет значительно повысить производительность по сравнению с традиционными методами компиляции.

Предварительные тесты показали впечатляющие результаты: время запуска приложений сократилось в среднем на 50%, размеры пакетов установочных файлов уменьшились в 8 раз, а сами приложения стали занимать вдвое меньше места.

Windows App SDK — это набор инструментов и библиотек, предоставляемых Microsoft для упрощения разработки приложений под Windows 10 и Windows 11. Он предлагает разработчикам единый подход к созданию современных приложений, предоставляя доступ к новейшим функциям платформы, таким как WinUI 3, управление окнами и другие API.