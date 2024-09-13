Игру сразу же выложили на торренты

Студия Respawn Entertainment выпустила девятый по счёту патч для экшена Star Wars Jedi: Survivor, который внёс несколько значительных изменений. Важнейшим из них стало удаление спорной системы защиты Denuvo, благодаря чему игра вскоре появилась на различных торрент-трекерах.

Помимо этого, обновление улучшило производительность игры на ПК, оптимизировало работу с трассировкой лучей и исправило ряд технических ошибок, улучшив общее впечатление от игры. Дополнительно стоит отметить, что 17 сентября 2024 года Star Wars Jedi: Survivor выйдет на консолях PlayStation 4 и Xbox One, расширяя свою аудиторию.

Удаление Denuvo всегда вызывает живой отклик среди игроков. Система давно подвергается критике за ухудшение производительности, приводя к снижению частоты кадров, увеличению времени загрузки и другим проблемам. Игроки не раз выражали своё недовольство, отмечая, что эта защита приносит больше неудобств добросовестным пользователям, чем она препятствует пиратству. Поэтому каждый раз, когда разработчики убирают Denuvo, это воспринимается как шаг навстречу игровому сообществу.