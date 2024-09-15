По данным журналиста The Verge Тома Уоррена, Microsoft сталкивается с серьезными проблемами внутри компании. Руководство не может четко объяснить стратегию своим собственным сотрудникам, что приводит к замешательству и неопределенности.

Ситуация ухудшается на фоне падения продаж игровых консолей Xbox, стагнации подписки на Game Pass и закрытия ряда игровых студий. Кроме того, некоторые проекты, которые должны были стать эксклюзивами для платформы Xbox, неожиданно выходят на конкурирующих платформах. Всё это вызывает множество вопросов не только у геймеров, но и у самих сотрудников компании.

Сотрудники Microsoft, по слухам, все чаще сомневаются в ясности будущего своей компании на игровом рынке. Некоторые из них говорят, что руководство не предлагает ясного плана по улучшению положения. Эти внутренние проблемы становятся все более очевидными на фоне падения репутации компании среди поклонников Xbox.

Стоит отметить, что Microsoft уже не в первый раз сталкивается с критикой за неопределенность стратегии. Ранее компания подвергалась резкой критике за ошибки в выборе приоритетных направлений для развития и недостаток значимых эксклюзивов для своей консоли. В то время как конкуренты, такие как Sony с PlayStation, укрепляют свои позиции благодаря эксклюзивным тайтлам, Microsoft испытывает трудности с созданием качественных продуктов, способных привлечь игроков.

Общий бардак внутри корпорации только усиливает беспокойство. Непродуманные решения, как в отношении Game Pass, так и стратегии эксклюзивности, ставят под угрозу позиции Microsoft на игровом рынке.