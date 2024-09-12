Инсайдер, который слил характеристики PS5 Pro и PSSR, говорит, что Sony обратилась к AMD с просьбой разработать портативку.

Согласно последним слухам, Sony может готовить новое портативное устройство, которое получило неофициальное название PS Vita 2. Инсайдер, который ранее точно слил информацию о характеристиках PS5 Pro и технологии PlayStation Spectral Super Resolution, утверждает, что Sony обратилась к AMD с просьбой разработать графический процессор для новой портативной консоли. Интересно, что по мощности она может превзойти базовую PlayStation 4, что вызывает бурный интерес у сообщества.

Если верить слухам, новая портативная консоль Sony может стать успешной только в случае полной обратной совместимости с играми PS4 и, возможно, PS5. В противном случае она рискует повторить судьбу неудачных проектов, если будет иметь ограниченную библиотеку игр, доступную исключительно для неё. Источник также утверждает, что Sony уже тестировала прототипы устройства в начале 2024 года, но окончательное решение о запуске в производство пока не принято.

Игровое сообщество активно обсуждает эту новость, вспоминая успехи PSP и PS Vita — устройств, которые когда-то изменили мир портативных игр. PSP была настоящим прорывом, предложив мощное железо и широкий ассортимент игр, включая крупные хиты, а PS Vita, несмотря на свою ограниченную поддержку, стала легендой благодаря своему потенциалу и уникальным функциям.

Однако игроки опасаются, что если Sony снова выпустит несколько эксклюзивных проектов для новой портативной консоли, как это было с Vita, и не обеспечит обратную совместимость с играми прошлых поколений, проект рискует провалиться.