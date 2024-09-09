Корпорация AMD продолжает расширять границы игрового опыта

Корпорация AMD продолжает расширять границы игрового опыта, выпустив в свободный доступ новую версию технологии Radeon Anti-Lag 2. Эта инновация станет полезным инструментом для разработчиков, стремящихся минимизировать задержку в играх. В отличие от предыдущих решений, которые ограничивались улучшением на уровне драйверов графических процессоров, Anti-Lag 2 перемещает процесс снижения задержки на уровень игровой логики, что открывает новые горизонты для оптимизации взаимодействия пользователя с игровым процессом.

AMD подробно объяснила процесс интеграции Anti-Lag 2 в игровые движки, предоставив разработчикам набор инструментов (SDK) для эффективного внедрения технологии. Новая версия предлагает более глубокую оптимизацию, что особенно важно для соревновательных игр, где каждый момент отклика может повлиять на исход матча. Это решение позволяет игрокам получать более точный и быстрый отклик на действия, что становится важным преимуществом в высокодинамичных игровых ситуациях.

Технологии AMD, такие как Radeon Anti-Lag 2, продолжают оставаться на передовой индустрии, поддерживая массовое внедрение новых стандартов в игровую сферу. С каждым новым релизом компания вносит вклад в улучшение качества игрового процесса, будь то за счет увеличения производительности графики, снижения задержки или поддержки современных API. Благодаря активному сотрудничеству с разработчиками и регулярным обновлениям, AMD помогает играм становиться более технологичными.