Джон Гарвин возмутился из-за использования персонажа Дикона для рекламы «Астро Бота»

Джон Гарвин, один из ключевых создателей Days Gone, выразил недовольство по поводу того, как персонаж Дикон Сент-Джон был использован для продвижения игры Astro Bot. По его словам, Bend Studio не защитила наследие проекта, превратив героя в «мультяшного болвана», что, по мнению Гарвина, является неуважением к оригинальной концепции персонажа и всей игры.

После выхода Days Gone студия столкнулась с неоднозначными отзывами. Несмотря на лояльную фанатскую базу, компания посчитала проект недостаточно успешным по своим стандартам и приняла решение отменить разработку сиквела. Гарвин в своё время покинул Bend Studio, назвав это ошибкой со стороны Sony.

После отмены Days Gone 2, судьба франшизы осталась неопределённой. Несмотря на то, что игра завоевала своих поклонников благодаря уникальной атмосфере и захватывающим боям с ордами зомби, Sony решила не продолжать её развитие. Использование персонажей из Days Gone в других проектах, таких как Astro Bot, только усиливает ощущение, что компания не использует потенциал игры должным образом.

Многие фанаты разделяют мнение Гарвина и до сих пор надеются на возвращение Days Gone.