Недавно разработчики выпустили трейлер DLC, в котором покажут киборгов из новой реальности

Недавно разработчики Mortal Kombat 1 представили новый трейлер под названием Khaos Reigns, в котором игроки увидели долгожданное возвращение культовых персонажей серии. Главным событием стало появление киборга-убийцы Sektor, который в этом дополнении предстанет в новом образе — как высокотехнологичный женский чернокожий ассасин. В трейлере были показаны её уникальные боевые приемы, включая впечатляющий рентгеновский удар, фаталити и легендарное Animality.





Кроме Sektor, в грядущем DLC также появятся такие классические персонажи, как Cyrax, а также будут возвращены другие элементы серии, в частности Animality — зрелищные превращения бойцов в зверей, завершающие бой.

Дополнение к Mortal Kombat 1 выйдет 24 сентября и продолжит основную сюжетную линию, развивая конфликт с альтернативной версией Хавика.



