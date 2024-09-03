После успешного релиза пошли слухи о грядущих DLC

По слухам, недавно вышедший экшен Black Myth: Wukong может вскоре обзавестись двумя дополнениями. Изначально разработчики планировали включить в игру 13 глав, но из-за ограниченного бюджета в релизную версию вошло лишь 6. Однако, после ошеломительного успеха игры, появились слухи о том, что команда разработчиков собирается выпустить DLC, в которые войдет как неиспользованный, так и совершенно новый контент.

Black Myth: Wukong — это амбициозная экшен-RPG, основанная на китайском мифологическом эпосе «Путешествие на Запад». Игрокам предстоит взять на себя роль легендарного Царя Обезьян и сразиться с множеством врагов, используя боевые навыки и магические способности. Проект завоевал внимание публики благодаря великолепной графике, глубокой проработке боевой системы и верному следованию оригинальному мифу. Успех игры может привести к тому, что разработчики смогут расширить мир игры, добавив новые главы и эпизоды в формате дополнений, которые обещают разнообразить игровой процесс.

Игра покорила игроков динамичным геймплеем и высоким качеством графики, что делает ожидание возможных DLC ещё более интригующим.