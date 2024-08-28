Сегодня блокчейн The Open Network (TON) столкнулся с серьёзными техническими трудностями, в результате которых сеть не обрабатывала транзакции более шести часов.

По данным on-chain анализа, сбой начался около 10:11 вечера по UTC во вторник (01:11 МСК, когда блокчейн, связанный с Telegram, перестал генерировать новые блоки. Проблема была вызвана аномальной нагрузкой на сеть, что привело к потере консенсуса среди валидаторов.

В результате инцидента криптобиржи Binance и Bybit временно приостановили депозиты и выводы средств, связанных с блокчейном TON. Представители TON сообщили в социальной сети X (ранее известной как Twitter), что нарушение работы сети связано с тем, что некоторые валидаторы не смогли очистить базу данных от старых транзакций, что привело к потере консенсуса.

Команда TON призвала валидаторов перезагрузить свои узлы в 4:00 утра по UTC (7:00 по МСК) в среду, чтобы восстановить консенсус. Однако на данный момент не удалось привлечь достаточное количество валидаторов для успешной перезагрузки сети. Сообщество TON на Telegram продолжает призывать всех участников сети оперативно провести необходимые обновления.

По мнению пользователя X @maverickqe, который утверждает, что является стратегическим советником TON Society, причиной перегрузки сети мог стать airdrop мемкоина DOGS, что вызвало резкий рост числа транзакций. DOGS привлёк значительное внимание в криптосообществе после того, как разработчики объявили о планах расширить его использование в экосистеме Telegram. В понедельник началось событие по раздаче токенов, в рамках которого 81,5% от фиксированного объёма в 550 миллиардов токенов было распределено среди участников сообщества.

Эти события развернулись на фоне ареста основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова французскими властями на прошлой неделе, что вызвало масштабное возмущение среди сообществ Telegram и TON. Во вторник одно из мини-приложений Telegram запустило петицию с призывом освободить Дурова, которую уже подписали почти 1,7 миллиона человек.

На фоне этих новостей стоимость нативного токена сети Toncoin снизилась на 2,14% за последние 24 часа и составляет $5,27.