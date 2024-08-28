Третья Star Wars Jedi всё ещё в разработке

Respawn Entertainment продолжает работу над третьей частью серии Star Wars Jedi, несмотря на ожидания некоторых фанатов, надеявшихся на возвращение Titanfall. Недавние вакансии, размещённые студией, подтверждают, что разработка активна: студия ищет новых сценаристов и инженеров. Важно отметить, что новая игра будет использовать движок Unreal Engine 5, в то время как предыдущая часть, Star Wars Jedi: Survivor, была создана на Unreal Engine 4.

Информация о разработке триквела стала известна в начале этого года, когда Electronic Arts (EA) не только объявила о прекращении работы над другой игрой по вселенной «Звёздных войн», где главными героями должны были стать охотники за головами, но и сделала выбор в пользу развития собственных вселенных, а не выплаты роялти за лицензии.

Предыдущие игры серии – Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor, получили положительные отзывы за сюжет и геймплей, однако были раскритикованы за проблемы с оптимизацией, особенно на ПК. Остается надеяться, что с переходом на Unreal Engine 5 разработчики учтут прошлые ошибки и обеспечат более стабильную и качественную работу новой игры.