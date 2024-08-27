Rockstar Games всерьез рассматривала возможность переноса серии Grand Theft Auto в Токио

Согласно последним данным, Rockstar Games всерьез рассматривала возможность переноса серии Grand Theft Auto в Токио, и проект даже мог увидеть свет на PlayStation 2. Эта информация всплыла благодаря Time Extensi, которые обнаружили подтверждения того, что разработка игры с рабочим названием GTA: Tokyo была в планах студии еще в 2003 году.

Идея создания игры, действие которой разворачивалось бы в японской столице, возникла после того, как Сэм Хаузер, основатель и руководитель Rockstar, посетил Японию для продвижения GTA 3. Однако проект был отменен на ранних стадиях разработки. Основной причиной отказа стало понимание того, что для точной передачи атмосферы и культурных особенностей Токио разработчикам пришлось бы длительное время находиться в Японии. Это потребовало бы значительных финансовых и временных затрат, что сделало проект слишком рискованным.

Помимо GTA: Tokyo, в 2003 году Rockstar также зарегистрировала несколько других потенциальных проектов, включая GTA: Sin City и GTA: Bogota, но ни один из них так и не был реализован. Rockstar известна своим тщательным подходом к разработке, в котором ключевую роль играют детальные исследования и внимание к деталям. В конечном итоге студия решила продолжить развивать серию в рамках вымышленных американских городов, что позволило сохранить высокий уровень проработки окружения и историй.