Indiana Jones and the Great Circle не будет очередным шутером

Игра Indiana Jones and the Great Circle обещает отойти от привычных жанровых рамок и не станет очередным шутером. Разработчики акцентируют внимание на том, что в центре боевой системы будут стоять рукопашные схватки, что создаст особую динамику игрового процесса.

Проект предложит игрокам обширные открытые локации, наполненные иммерсивными механиками, которые позволят глубже погрузиться в атмосферу игры. Поклонников серии также ожидают разнообразные головоломки и элементы стелса, которые добавят новые уровни сложности и стратегического планирования.

Релиз Indiana Jones and the Great Circle намечен на 2025 год, и игра выйдет эксклюзивно на PlayStation 5.

Эта игра станет частью культовой франшизы, посвященной знаменитому археологу и искателю приключений Индиане Джонсу. За долгие годы франшиза завоевала сердца миллионов фанатов по всему миру, а новый проект обещает расширить её горизонты, предложив уникальный игровой опыт, который будет сочетать в себе элементы экшена, головоломок и исследовательских миссий.