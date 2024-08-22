Оказалось, что Black Myth: Wukong переведена на русский не полностью

Недавно стало известно, что в игре Black Myth: Wukong перевод на русский язык оказался неполным. Один из русскоязычных пользователей опубликовал скриншот, на котором видно, что в некоторых местах вместо текста на русском языке появляются извинения от разработчиков. В одном из таких сообщений игрокам предлагается набраться терпения: «Примите наши извинения, уважаемые игроки. Перевод этой истории осуществляется с величайшей тщательностью! Пожалуйста, проявите терпение ещё немного».

Несмотря на этот казус, русскоязычные геймеры в целом рады, что перевод в игре присутствует. Это особенно заметно на фоне ситуации с Starfield, в котором перевода на русский язык нет вовсе. Официальной информации о том, когда перевод будет завершён, пока нет. Однако некоторые игроки отметили, что часть текстов, изначально оставшихся на английском, была переведена буквально на следующий день после релиза. Это даёт основания полагать, что полноценный перевод может появиться в ближайших обновлениях.

Black Myth: Wukong можно приобрести в Steam за 3599 рублей. Игра уже успела набрать внушительный пиковый онлайн — 2 358 580 игроков, и это число продолжает расти.