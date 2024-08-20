Больше информации будет известно сегодня вечером

По информации от инсайдера billbil-kun, долгожданная Civilization VII выйдет 11 февраля 2025 года. Владельцы делюкс-издания смогут окунуться в мир стратегий на 5 дней раньше — их приключение начнется 6 февраля. Больше подробностей о новой части культовой франшизы, а также первый геймплей, обещают раскрыть на сегодняшнем шоу Gamescom.

Civilization славится тем, что дает игрокам возможность возглавить одну из множества наций и провести ее сквозь века — от древности до будущего. Пятая и шестая части серии особенно полюбились поклонникам благодаря глубокой стратегической системе, дипломатии и возможности исследования новых территорий. Civilization V получила признание за упрощение некоторых сложных механик и улучшение тактики боя, тогда как Civilization VI поразила игроков переработанным городским управлением и ярким художественным стилем.

Однако фанаты уже начинают высказывать опасения по поводу того, что на старте Civilization VII может быть недостаточно разнообразия в выборе лидеров и цивилизаций. Многие предполагают, что основная масса контента будет постепенно добавляться через платные DLC в течение нескольких лет после релиза. Подобный подход к монетизации вызвал критику у игроков предыдущих частей, и они надеются, что разработчики учтут их отзывы.

Скоро мы узнаем больше на Gamescom — до этого события осталось совсем немного времени. Подробнее о грядущих анонсах можно прочесть тут.