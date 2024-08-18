Организаторы Gamescom 2024 подтвердили список игр, которые точно появятся на шоу-открытии 20 августа. Джефф Кили, известный продюсер и ведущий множества игровых мероприятий, в том числе The Game Awards, опубликовал список из 13 тайтлов, которые геймеры смогут увидеть в рамках церемонии открытия:
- Call of Duty: Black Ops 6
- Monster Hunter Wilds
- Kingdom Come Deliverance II
- Indiana Jones and the Great Circle
- Dune Awakening
- Little Nightmares III
- Новая игра от Tarsier Studios (создатели Little Nightmares I и II)
- Lost Records: Bloom & Rage
- Batman: Arkham Shadow
- Sid Meier’s Civilization VII
- Marvel Rivals
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO
- Squid Game: Unleashed
Gamescom – крупнейшая международная выставка видеоигр, которая ежегодно проходит в Кёльне, собирая тысячи геймеров со всего мира. Это событие привлекает внимание благодаря множеству громких анонсов, демонстрации новых проектов и впечатляющим шоу-программам. Открытие выставки в этом году обещает стать по-настоящему захватывающим благодаря участию крупных студий и их ожидаемых игр.
Ведущим церемонии станет Джефф Кили, человек, которого многие геймеры знают как лицо таких крупных событий, как The Game Awards и Summer Game Fest. Его имя ассоциируется с главными игровыми премьерами и долгожданными релизами, что еще больше подогревает интерес к предстоящей презентации.