Помимо этих игр ожидаются неназванные сюрпризы

Организаторы Gamescom 2024 подтвердили список игр, которые точно появятся на шоу-открытии 20 августа. Джефф Кили, известный продюсер и ведущий множества игровых мероприятий, в том числе The Game Awards, опубликовал список из 13 тайтлов, которые геймеры смогут увидеть в рамках церемонии открытия:

Call of Duty: Black Ops 6

Monster Hunter Wilds

Kingdom Come Deliverance II

Indiana Jones and the Great Circle

Dune Awakening

Little Nightmares III

Новая игра от Tarsier Studios (создатели Little Nightmares I и II)

Lost Records: Bloom & Rage

Batman: Arkham Shadow

Sid Meier’s Civilization VII

Marvel Rivals

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Squid Game: Unleashed

Gamescom – крупнейшая международная выставка видеоигр, которая ежегодно проходит в Кёльне, собирая тысячи геймеров со всего мира. Это событие привлекает внимание благодаря множеству громких анонсов, демонстрации новых проектов и впечатляющим шоу-программам. Открытие выставки в этом году обещает стать по-настоящему захватывающим благодаря участию крупных студий и их ожидаемых игр.

Ведущим церемонии станет Джефф Кили, человек, которого многие геймеры знают как лицо таких крупных событий, как The Game Awards и Summer Game Fest. Его имя ассоциируется с главными игровыми премьерами и долгожданными релизами, что еще больше подогревает интерес к предстоящей презентации.



