Assassin's Creed: Unity на ПК столкнулась с техническими трудностями из-за устаревших API, заявил бывший инженер Ubisoft

Себастьян Аалтонен, бывший разработчик Ubisoft, раскрыл, что PC-версия Assassin's Creed: Unity вышла в весьма неудачное время. Множество инновационных технических решений, таких как рендеринг, анимации, симуляция одежды и поведение толп, были разработаны с учетом мощных видеочипов и новых API, доступных на консолях PS4 и Xbox One. Эти решения позволили использовать асинхронные вычисления и многопроходный рендеринг на консолях, однако на ПК все оказалось куда сложнее.

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На момент выхода игры в 2014 году, DirectX 11, доминирующий API на ПК, не поддерживал многие передовые технологии, которые использовались в Unity на консолях. Это сильно ударило по производительности игры на компьютерах. Чтобы исправить ситуацию, разработчики в спешке адаптировали некоторые функции, такие как multi-draw indirect (MDI), для DirectX 11. Однако это было лишь временное решение, так как DirectX 12 появился лишь спустя полгода после релиза Unity, а Vulkan — и вовсе через полтора года.

Сложности также усугубились тем, что многие игроки продолжали использовать Windows 7, которая не поддерживала DirectX 12, что создавало дополнительные проблемы для разработчиков. Аалтонен отметил, что в настоящее время ситуация улучшилась благодаря отказу от Windows 7, но даже сейчас консоли предоставляют разработчикам больше инструментов для работы с графикой, чем ПК.

Assassin's Creed: Unity, несмотря на технические трудности, остаётся одной из наиболее амбициозных игр серии. Действие игры разворачивается в Париже во время Французской революции, где игрок берет на себя роль ассасина Арно Дориана. Assassin's Creed: Unity привлекла внимание игроков своим детально воссозданным миром, сложными механиками паркура и кооперативным режимом. Однако на старте игра столкнулась с множеством багов и проблем с производительностью, что вызвало критику со стороны сообщества.