Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник не стал давать конкретного ответа на вопрос о том, на какой стадии разработки находится GTA VI

Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник не стал раскрывать конкретных подробностей о стадии разработки долгожданной Grand Theft Auto VI. Во время недавнего интервью он уклонился от ответа на вопрос о текущем состоянии игры, отметив лишь, что компания «не делится такой информацией». Таким образом, остаётся неизвестным, находится ли проект на стадии тестирования или проходит этап «полировки».

реклама

Take-Two Interactive продолжает держать игроков в неведении, не раскрывая причин такого уровня секретности. Однако в последнем финансовом отчёте компании было подтверждено, что выпуск Grand Theft Auto VI по-прежнему запланирован на осень 2025 года. Игра выйдет на консолях нового поколения: PS5 и Xbox Series X|S.

Несмотря на отсутствие подробностей, ожидания вокруг GTA VI продолжают расти. Фанаты серии находятся в предвкушении выхода игры, которая обещает стать новым этапом в истории игровой индустрии. Многие игроки готовы заплатить даже $80 за возможность снова окунуться в масштабный мир GTA, ведь каждая новая часть приносит с собой не только улучшенные графику и механику, но и богатый, детализированный сюжет.

GTA V, выпущенная в 2013 году, до сих пор остаётся одной из самых популярных и продаваемых игр, установив множество рекордов. Поэтому неудивительно, что ожидания от следующей части столь высоки. Фанаты надеются, что Rockstar Games снова сможет превзойти все ожидания и представить игрокам шедевр, который оправдает годы ожидания и станет новым стандартом для жанра открытого мира.

С приближением осени 2025 года, волнения вокруг релиза только усиливаются, а игроки продолжают гадать, какой сюрприз подготовила для них Rockstar.