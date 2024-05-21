По мнению Kotaku, стоимость новой игры может составить $80 (7200 рублей), что оправдано ее масштабом и качеством.

Take-Two Interactive воздерживается от объявления цены на готовящуюся к выходу GTA 6. Генеральный директор компании, Штраус Зельник, подчеркнул, что основным приоритетом является обеспечение высокого качества игры, её содержательного наполнения и создания эмоционального отклика у игроков.

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"Когда мы определяем цену на игру, мы всегда стремимся к тому, чтобы покупатели не испытывали разочарования. Мы хотим, чтобы полученный опыт оправдывал затраченные деньги и превосходил ожидания игроков. Это наша главная цель", - объяснил Зельник.

Издание Kotaku предполагает, что GTA 6 может быть предложена по цене $80 (примерно ~7200 рублей по текущему курсу), поскольку игра обещает быть достаточно масштабной и качественной, чтобы оправдать такую стоимость. Следует напомнить, что ранее ходили слухи о ценнике игры в 100$ для стандартной версии игры и 120$ для расширенного издания.

Из последнего отчета компании Take-Two стало известно, что Grand Theft Auto VI выйдет осенью 2025 года. Также издатель уверен, что переносить игру не планируется и разработка идёт по плану.