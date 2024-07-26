SAG-AFTRA объявил о забастовке против крупных игровых издателей.

Актёрский профсоюз SAG-AFTRA начал забастовку против ведущих игровых издателей, таких как Activision, EA, Take-Two и Warner Bros. В протесте участвуют свыше 2600 актёров озвучки и захвата движения. Основное требование забастовки — включение в контракты положений, защищающих их работу от использования в генеративном контенте, созданном ИИ без разрешения.

Забастовка не затронет игры, которые должны выйти в этом году, но может повлиять на проекты, находящиеся на финальных стадиях разработки или требующие дополнительных записей диалогов. В числе затронутых проектов может быть Grand Theft Auto VI, о чём заявил профсоюз.

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Эта забастовка не является первой; ранее SAG-AFTRA уже протестовал в Голливуде, защищая права актёров и сценаристов кино и сериалов. Переговоры с крупными издателями, продолжавшиеся два года, не привели к результату, что и стало причиной нынешнего протеста.

Негативная реакция от геймеров не заставила себя ждать. Фанаты Grand Theft Auto VI, которые с нетерпением ждут выхода игры, выражают своё разочарование в связи с возможными задержками и перебоями в разработке. Обострившаяся ситуация с забастовкой только усиливает их беспокойство о том, что долгожданный релиз может быть отложен.