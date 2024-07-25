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Amogus54
Глобальный мод Fallout: London уже доступен для Steam и GOG-версий
Модификация Fallout: London, наконец, вышла в релиз

В мире Fallout произошло важное событие — вышла долгожданная модификация Fallout: London. Этот проект обещает погрузить игроков в уникальную атмосферу постапокалиптического Лондона и добавить множество новых элементов в знакомую вселенную.

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Релизный трейлер подтвердил, что мод теперь доступен для обладателей лицензий из Steam и GOG. В GOG у модификации есть отдельная страница, что значительно упрощает её установку.

Размер мода составляет 33,8 ГБ. Для установки потребуется лицензионная версия Fallout 4 из Steam или GOG, включая все DLC или издание Game of the Year. На GOG модификация устанавливается прямо из магазина, а вот для Steam версии потребуется следовать инструкции на официальном сайте мода.

Fallout: London предлагает игрокам новые фракции, существа и виды оружия, созданные специально для этой модификации. Работа над модом началась четыре года назад, и за это время над ним трудились 50 основных разработчиков и около 200 мододелов.

Интересно, что даже этот долгострой вышел быстрее, чем следующая часть официальной серии Fallout. Мод обещает привнести свежий взгляд и уникальный опыт в знакомую вселенную, предлагая фанатам что-то новое и захватывающее.

#steam #bethesda #fallout 4 #gog #новости игр #новости игровой индустрии #gog.com #fallout london
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