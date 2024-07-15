В эти выходные прошел первый этап закрытого бета-тестирования игры Concord на ПК и PS5

В эти выходные прошел первый этап закрытого бета-тестирования игры Concord на ПК и PS5. Пользоваться доступом могли те, кто оформил предзаказ, а на PS5 игру бесплатно получили все подписчики PS Plus. Однако результаты на ПК оказались разочаровывающими — по данным SteamDB, наибольшее количество игроков одновременно составило всего 1124 человека.



Кроме того, игра получила низкие оценки в PS Store, набрав всего 2.86 баллов из 5. Причем 42% пользователей поставили Concord минимальную оценку в одну звезду. Через неделю ожидается открытая бета, которая, возможно, улучшит показатели, но на данный момент интерес к игре остается крайне низким.

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Эта ситуация поднимает вопросы о качестве последних игр от Sony. Выставка State of Play 2024 продемонстрировала множество проектов, которые также вызвали скептицизм у игроков и критиков. Кажется, что Sony осознавала возможные проблемы с Concord на ПК, поэтому решила предоставить бесплатный доступ к игре всем подписчикам PS Plus, надеясь таким образом повысить интерес.