Так утверждает издание MP1st, опубликовавшее изображение.

Игровое сообщество всколыхнула сенсационная новость: в сеть попал первый скриншот из долгожданной игры BioShock 4. Как утверждает издание MP1st, изображение было обнаружено в портфолио одного из сотрудников 2K и относится к раннему билду игры, датированному 2021 годом.

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На скриншоте можно заметить кодовое название проекта — Parkside, которое также упоминалось в недавней утечке базы данных сервиса Epic Games Store. Напомним, масштабная утечка в Epic Games Store подтвердила существование множества неанонсированных игр на ПК, среди которых значится и страница BioShock 4. Однако, на этой странице уже давно не было обновлений.

Эти новости усиливают интерес к BioShock 4, ведь фанаты серии с нетерпением ждут официальных анонсов и подробностей об игре.

Предыдущая игра серии, BioShock Infinite, получила высокие оценки и множество наград. Выпущенная в 2013 году, BioShock Infinite впечатлила игроков и критиков своим захватывающим сюжетом и визуальной составляющей. Она получила многочисленные награды, включая премию BAFTA и награду от Game Critics Awards, а также была признана одной из лучших игр своего поколения.



