С этого дня новые подписчики сервиса начнут платить на 25% больше

С сегодняшнего дня новые подписчики сервиса Xbox Game Pass будут платить на 25% больше, чем раньше. Повышение цен для уже существующих подписчиков начнёт действовать с 12 сентября:

Game Pass Ultimate теперь стоит $20 в месяц вместо прежних $16.

PC Game Pass подорожал с $10 до $12 в месяц.

Game Pass Core (доступ только к мультиплееру) теперь стоит $75 в месяц вместо $60.



Особенно тяжело придётся новым владельцам консолей, так как Microsoft официально заменила стандартную подписку Game Pass для консолей на Game Pass Standard за $15 в месяц. В этом пакете не будут доступны игры студий Xbox в день релиза.

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Тем не менее, текущие владельцы устаревшего абонемента для консолей смогут продолжать им пользоваться, пока у них активировано автопродление.

Xbox Game Pass – это подписной сервис от Microsoft, предоставляющий доступ к широкой библиотеке игр за фиксированную ежемесячную плату. Он предлагает три уровня подписки: Ultimate (включает доступ к играм на консоли и ПК, а также Xbox Live Gold), PC Game Pass (для ПК), и Core (доступ только к мультиплееру).

В ответ на успех Xbox Game Pass, Sony выпустила свой аналог – PlayStation Plus, который также предлагает несколько уровней подписки: Essential, Extra и Premium. Повышение цен на Game Pass может стать серьёзным испытанием для игроков.