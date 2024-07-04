Tokyo Game Show 2024 намечено на конец сентября.

Впервые с 2019 года Sony примет участие в Tokyo Game Show, который пройдет с 26 по 29 сентября 2024 года. Этот долгожданный возврат компании на одно из крупнейших игровых событий Японии в целом и мира в частности вызвал огромный интерес у фанатов игровой индустрии. В ходе выставки ожидаются важные анонсы и презентации новинок от Sony, которые в очередной раз постараются задать тон будущим тенденциям в игровой индустрии.

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Особенный интерес вызывает участие Хидео Кодзимы, легендарного создателя игр, который также подтвердил свое присутствие на Tokyo Game Show 2024. Фанаты надеются, что он представит новую информацию о продолжении культовой игры Death Stranding. Кодзима уже намекнул на свою активную работу над проектом, и его участие в шоу может стать настоящим подарком для поклонников. Геймеры с нетерпением ждут новых подробностей о проекте, который обещает продолжить уникальную и захватывающую историю первой части.

Tokyo Game Show 2024 обещает быть насыщенным и богатым на события мероприятием, с участием крупных игроков игровой индустрии, включая Sony и Хидео Кодзиму.