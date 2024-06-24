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Amogus54
NVIDIA намекает на создание текстур и объектов с помощью ИИ в DLSS 4
Во время сессии вопросов и ответов генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг поделился своими мыслями о будущем DLSS.

Многие задавались вопросом о будущем технологии DLSS (Deep Learning Super Sampling) от Nvidia. Генеральный директор компании, Дженсен Хуанг, поделился интересными подробностями о грядущих нововведениях во время сессии вопросов и ответов.

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По словам Хуанга, следующая версия DLSS, вероятно, DLSS 4, будет способна генерировать текстуры и объекты. Он отметил: «Мы уже используем искусственный интеллект для нейронной графики и можем генерировать пиксели на основе нескольких входных пикселей (DLSS 2). Мы также генерируем кадр между кадрами – не интерполяцию, а генерацию (DLSS 3). В будущем мы даже будем создавать текстуры и объекты, причем объекты могут быть более низкого качества, но мы сможем улучшить их внешний вид».

Особенно интересно то, что NVIDIA уже продемонстрировала одну из этих будущих функций. На Siggraph 2023 была представлена технология сжатия нейронных текстур (NTC), которая использует искусственный интеллект для уменьшения размера текстур без потери их качества. Компания заявляет, что новый формат NTC превосходит старые форматы AVIF и JPEG XL.

Вполне возможно, что NVIDIA продолжит совершенствовать NTC, чтобы улучшить качество текстур. В будущем, возможно, в DLSS 4 или DLSS 5, технология сможет не только улучшать, но и создавать высококачественные версии объектов низкого качества. Представьте себе гладкие и круглые объекты без угловатых краев – это то, к чему, похоже, стремится NVIDIA.

Следует отметить, что название «DLSS 4» используется пока условно. Новые функции могут появиться и в DLSS 5 или даже в DLSS 6. Однако очевидно, что компания активно работает над внедрением этих инноваций.

В конце года NVIDIA планирует выпустить графические процессоры следующего поколения. Будет интересно узнать, дебютирует ли новая версия DLSS вместе с ними. И если это произойдет, потребуется ли для DLSS 4 новое оборудование серии RTX50 или технология будет совместима с предыдущими моделями RTX? Остается только ждать и наблюдать за развитием событий.

#nvidia #видеокарты #технологии #rtx #dlss #дженсен хуанг #новости игр #новости игровой индустрии #нвидиа
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