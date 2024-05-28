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Amogus54
CD Project Red больше не поддерживают Cyberpunk 2077, в приоритете находится The Witcher 4
Работа над последним проектом CD Projekt RED завершена в конце апреля, и большая часть команды теперь работает над сиквелом. Команда The Witcher 4 остаётся самой крупной в студии.

Поддержка последней игры от CD Projekt RED была официально завершена к концу апреля. Оставшиеся сотрудники были переведены на работу над сиквелом, который уже находится в активной стадии разработки.

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Несмотря на завершение работы над последним проектом, команда The Witcher 4 всё ещё остаётся самой большой внутри студии. Это свидетельствует о значимости и приоритетности продолжения культовой серии для CD Projekt RED. Разработка четвёртой части популярной франшизы привлекает наибольшее количество ресурсов и специалистов, что подтверждает высокие ожидания со стороны компании.

Подробности о новом проекте пока не разглашаются, но предполагается, что CD Projekt RED продолжит удивлять своих поклонников качеством и масштабом своих игр. Студия известна своим тщательным подходом к разработке и стремлением к созданию захватывающих игровых миров.

Пока неизвестно, когда именно можно ожидать релиз новой части. Команда The Witcher 4 продолжает трудиться над проектом, который обещает стать очередной вехой в истории компании и игровой индустрии в целом.

#cyberpunk 2077 #cd project red #witcher 4
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