Как может выглядеть контроллер PlayStation через 10 лет? У Sony есть идея.

В ролике под названием «Sony's Creative Entertainment Vision», размещённом на YouTube, представлены разнообразные футуристические устройства, включая игровой контроллер. Хотя Sony и подчёркивает, что эти концепции не связаны с какими-либо реальными продуктами компании.

На изображении показан контроллер PlayStation, работающий в паре с чем-то вроде парящего изогнутого экрана. Будь то проекция или реальный физический экран, Sony не объясняет. Это не прототип, а скорее креативная фантазия, воплощённая при помощи спецэффектов.

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Реакция на контроллер была смешанной: от недоверия до насмешек. Некоторые сравнивали его с нереализованными прототипами PlayStation, такими как неудавшийся контроллер PS3, известный как «Бумеранг».

Один из прототипов геймпада для Playstation 3

Возможно, к тому времени (через 10 лет - в 2034 году) компания перейдёт к гибридным устройствам, подобным Nintendo Switch. Представьте себе лёгкий контроллер, как в видео, который проецирует экран, где бы вы ни находились. Может быть, будущее консолей будет именно таким.