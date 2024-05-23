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Amogus54
Биографический фильм о Джордже Флойде запущен в производство
Variety сообщает, что началась работа над фильмом о Джордже Флойде под названием «Папа изменил мир» (Daddy Changed the World), который расскажет о его жизни и влиянии его гибели на глобальные протесты.

Согласно данным Variety, в разработку запущен биографический фильм о Джордже Флойде под названием «Папа изменил мир» (Daddy Changed the World). В производстве участвует семья Флойда, что позволяет обеспечить точность и глубину повествования.

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Фильм будет исследовать жизнь Джорджа Флойда, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал тюремные сроки. Однако основное внимание будет уделено событиям, произошедшим после его убийства в 2020 году, которое спровоцировало масштабные протесты против расовой дискриминации и жестокости полиции в Америке.

Картина стремится показать, как смерть Флойда стала катализатором глобальных изменений и привела к возрождению движения за права чернокожих, известного как Black Lives Matter. Фильм также намерен затронуть темы расового неравенства и реформ в правоохранительной системе.

Проект обещает обращать внимание на важные социальные проблемы, призывая к продолжению диалога о справедливости и равенстве в США.

Дата выхода и дополнительные детали пока не разглашаются.

#кино #black lives matter #variety #джордж флойд
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