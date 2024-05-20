Чешское издание Vortex, известное точными инсайдами, утверждает, что четвертая часть серии Mafia будет представлена на Summer Game Fest.

Чешское издание Vortex, которое первым сообщило о переезде GSC в Чехию и участвовало в создании документального фильма с Warhorse, утверждает, что располагает информацией от надежных источников, «намекающей» на анонс Mafia 4 на грядущем Summer Game Fest.

Фанатский постер к Mafia 4

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Ранее в апреле инсайдер Kurakasis заявил, что 2K Games планирует в скором времени сделать важное объявление, связанное с серией Mafia. На прошлой неделе 2K Games официально подтвердила, что на Summer Game Fest будет представлена новая игра из одной из их «крупнейших и любимых» франшиз.

Последняя часть серии, Mafia 3, вышла в 2016 году и вызвала смешанные отзывы. Сюжет и атмосфера игры, воссоздающая дух Америки 60-х годов, получили похвалу за свою глубину и проработанность. Однако технические проблемы и однообразие игрового процесса вызвали критику со стороны как игроков, так и критиков. Несмотря на это, игра нашла свою аудиторию и остается популярной среди поклонников франшизы.

После номерной части выходил ремейк Mafia: Definitive Edition, игра была тепло принята как критиками, так и простыми геймерами.

Summer Game Fest, который ежегодно привлекает внимание геймеров и разработчиков со всего мира, пройдет уже в следующем месяце. Ожидается, что мероприятие представит множество громких анонсов и сюрпризов, и потенциальный анонс Mafia 4 может стать одним из самых обсуждаемых событий фестиваля.