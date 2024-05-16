Билл Гейтс втиснулся в воссозданное общежитие Гарварда на юбилейный день рождения Марка Цукерберга

Билл Гейтс покинул Гарвард, чтобы основать Microsoft. Марк Цукерберг бросил Гарвард, чтобы сосредоточиться на Facebook*.

Но два технологических магната вернулись в альма-матер, чтобы встретиться, позируя в воссозданной небольшой комнате общежития, чтобы отпраздновать на этой неделе 40-летие Цукерберга.

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Одетый в спортивные шорты, кроссовки и толстовку, Гейтс изображен сидящим на крошечном диване рядом с Цукербергом, который сидит за небольшим столом с ноутбуком. На нем золотая цепочка и черная футболка с надписью Carthago delenda est .

Комната — одна из нескольких, построенных женой Цукерберга Присциллой Чан, чтобы прославить места, где ее муж жил на протяжении многих лет.

Другие комнаты на его вечеринке включали спальню его детства, где, по его словам, он учился программировать; его первая квартира с матрасом на полу, где, по словам Цукерберга, он оставался до тех пор, пока Facebook* не достиг 100 миллионов человек; офис, где он был недоступен, работая «днем и ночью, чтобы отбиться от конкурентов»; и пиццерию на Гарвард-сквер, где Цукерберг «по сути жил в колледже».

Марк поблагодарил Билла за то, что он был специальным гостем в комнате общежития. В свою очередь, Гейтс поделился изображением и поздравил «С Днем Рождения!»в своих историях в Instagram*. Можно было бы подумать, что в наш век фейков с искусственным интеллектом, возможно, соучредитель Microsoft на самом деле не присутствовал на вечеринке. Но представитель Gates Ventures подтвердил, что изображение на самом деле настоящее.

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