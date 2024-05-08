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Amogus54
Amazon расширяет парк тяжелых электрических грузовиков
Это делается для того, чтобы сделать более экологичной большую часть своей транспортной сети.

Электрический тяжелый грузовик Amazon в Сан-Бернардино, Калифорния

Во вторник компания объявила , что начала развертывание почти 50 тяжелых полностью электрических грузовиков в Южной Калифорнии, ее крупнейшего такого парка, для выполнения операций на "первой" и "средней" миле, чтобы помочь в дальнейшей декарбонизации операций по доставке.

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По словам Amazon, грузовики будут перевозить грузовые контейнеры и посылки клиентов и, как ожидается, будут преодолевать более 1 миллиона миль в год с нулевыми выбросами выхлопных газов.

Операции первой мили, или глобальная логистика — это когда товары перемещаются из места их производства через таможню, через океаны в порты, а затем в сеть выполнения Amazon. У Amazon есть электрические грузовики на дорогах в портах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич для перевозки контейнеров на объект Amazon в Санта-Фе-Спрингс, Калифорния. Компания рассчитывает использовать дюжину таких автомобилей к концу года.

Грузовики средней мили перевозят заказы Amazon между центрами выполнения, сортировочными центрами, авиабазами и станциями доставки, где посылки наконец загружаются в фургоны последней мили для доставки клиентам. Amazon задействовала 35 тяжелых электромобилей для таких перевозок в Южной Калифорнии и установила более 45 устройств быстрой зарядки постоянного тока на 11 объектах для питания грузовиков.

Электрогрузовики Amazon заряжаются в порту Лос-Анджелеса

Электрические грузовики Volvo VNR Electric класса 8 имеют запас хода до 475 миль (760 км) и полную массу автопоезда 82 000 фунтов (37,2 тонны).

«Тяжелые грузовые перевозки — это особенно трудная область для декарбонизации, поэтому мы еще больше рады тому, что эти автомобили уже сегодня находятся на дорогах», — сказал в своем заявлении Удит Мадан, вице-президент Worldwide Amazon Operations. «Мы будем использовать то, что мы узнаем от внедрения этих транспортных средств, поскольку мы продолжаем находить и инвестировать в решения, позволяющие сократить выбросы в нашей транспортной сети и повлиять на устойчивость в отрасли грузоперевозок в более широком смысле». 

Amazon выпустила свои специальные электрические фургоны для доставки от Rivian в 2022 году и с тех пор увеличила использование этих автомобилей до более чем 13 500 по всей территории США.

Компания пообещала достичь углеродной нейтральности к 2040 году и призвала других сделать то же самое в рамках « Климатического обещания». Помимо электромобилей, Amazon использует ветровую и солнечную энергию, чтобы обеспечить свою деятельность, и инвестирует в стартапы в области климатических технологий. Выбросы углекислого газа Amazon увеличились в период с 2019 по 2021 год, а затем впервые снизились в 2022 году.

#amazon #экология #электрокары #электрогрузовик
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