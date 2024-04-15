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Amogus54
Аналитик обновил целевую цену акций Nvidia после снижения их стоимости
Аналитик сохранил свою рекомендацию покупать Nvidia с целевой ценой в 1100 долларов.

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Нет никаких сомнений в том, какая компания в настоящее время управляет вселенной искусственного интеллекта. Nvidia владеет большей частью рынка высокопроизводительных чипов искусственного интеллекта, и за последний год цена ее акций взлетела на 209%.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг ожидает, что широкое распространение ускоренных вычислений и генеративного искусственного интеллекта станет «огромной возможностью» для его компании.

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Команда Хуана представила свои новейшие решения в области искусственного интеллекта в марте на ежегодной конференции Nvidia GTC.

Дженсен Хуанг, соучредитель и главный исполнительный директор Nvidia Corp., выступает на конференции Nvidia GPU Technology Conference (GTC) в Сан-Хосе, Калифорния, США.

Новые графические процессоры Nvidia Blackwell в 2,5–5 раз мощнее и эффективнее, чем чипы платформы Hopper, включая H100 и H200.

В феврале агентство Reuters сообщило, что всем известная компания Nvidia из Санта-Клары, штат Калифорния, создает новое бизнес-подразделение, занимающееся разработкой индивидуальных чипов для компаний, занимающихся облачными вычислениями, и других компаний, включая передовые процессоры искусственного интеллекта.

Nvidia стремится захватить часть растущего рынка специализированных микросхем искусственного интеллекта и оградить себя от растущего числа компаний, предлагающих кремниевые альтернативы.

Акции компании недавно упали, но аналитика из TheStreet Pro это не испугало.

«Мы считаем результаты недавнего спада, а также новости на этой неделе об искусственном интеллекте, облаках и центрах обработки данных, которые показывают, что все три остаются областями корпоративных инвестиций, сохраняя их драйверами роста», — сказал он.

Акции технологических компаний в пятницу упали после того, как The Wall Street Journal сообщила, что Китай приказывает крупнейшим операторам связи страны прекратить использование иностранных чипов.

Китайские чиновники издали директиву ранее в этом году, предписывающую телекоммуникационным компаниям заменить некитайские базовые процессоры к 2027 году, сообщает журнал со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Компании Advanced Micro Devices и Intel завершили день в минусе.

Китай был крупнейшим рынком Intel, на него пришлось 27% выручки компании в 2023 году. В прошлом году AMD обеспечила 15% продаж в Китае, включая Гонконг.

«Существуют некоторые рыночные факторы, такие как недавний рост инфляции , волатильность (VIX), усталость акций ИИ, поворот в сторону более цикличных секторов и, возможно, некоторое сокращение в преддверии предстоящего сезона отчетности», — сказал аналитик Bank of America Вивек Ария. Также он сохранил свою рекомендацию покупать Nvidia с целевой ценой в 1100 долларов.

С фундаментальной точки зрения аналитик сказал, что он слышал об опасениях инвесторов по поводу растущей конкуренции и сокращения сроков поставки ускорителей графических процессоров Nvidia, которые, как ожидается, будут увеличиваться по мере роста спроса Blackwell. 

#аналитика #искусственный интеллект #rtx #акции #blackwell #nvida
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