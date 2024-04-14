Новое исследование по раннему выявлению болезни Альцгеймера показывает многообещающие результаты

Новый тест для раннего выявления болезни Альцгеймера (возможно, даже до появления симптомов) показывает, что этот метод диагностики обнаруживает нейродегенеративное заболевание в 100% образцов от пациентов с симптомами болезни Альцгеймера.

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Исследователи из Вашингтонского университета и биотехнологического стартапа AltPep из Сиэтла закрепили успех в своей последней публикации.

В их исследовании использовались 265 образцов плазмы крови из двух разных организаций и они тестировались в двух разных лабораториях разными сотрудниками.

Анализ обнаруживает определенный вид деформированных, слипшихся белков или «олигомеров», которые нарушают нормальную функцию мозга и по мере прогрессирования болезни Альцгеймера образуют более крупные комки и бляшки. Дефектные белки называются токсичными олигомерами бета-амилоида (Aβ). Тест от AltPep называется «Анализ связывания растворимых олигомеров» (SOBA-AD).

Исследование было опубликовано в журнале Nature's Scientific Reports и основано на более ранних успешных результатах этого анализа. Два года назад Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило AltPep статус «прорывного устройства», что дало ему приоритетный статус для одобрения теста.

Валери Даггетт, профессор биоинженерии Университета Вашингтона и генеральный директор AltPep, надеется, что компания сможет получить одобрение FDA на этот анализ в течение следующих 12 месяцев и начать коммерциализацию. «В конечном итоге мы хотим, чтобы это устройство использовалось в качестве устройства для скрининга для всех от 40 лет и старше», — сказала Даггетт.

В дополнение к работе над диагностическим анализом пятилетний стартап также разрабатывает метод лечения болезни Альцгеймера (опять-таки нацеливаясь на болезнь как можно раньше) и исследует лечение болезни Паркинсона.

Медицинские работники могут обнаружить болезнь Альцгеймера с помощью ПЭТ-сканирования, но эта технология подходит для людей, которые страдают этим заболеванием в течение десяти или более лет и начали формировать видимые бляшки в мозгу. Даггетт стремится к более раннему выявлению и лечению в надежде предотвратить болезнь до того, как произойдет неврологическое повреждение.

Одним из дополнительных преимуществ теста SOBA-AD является то, что он эффективен для плазмы крови и не требует сбора спинномозговой жидкости с помощью спинномозговой пункции, что сопряжено с большим риском и дискомфортом, нежели забор крови.

Хотя новое исследование теста выявило все случаи болезни Альцгеймера, среди контрольных образцов также было пять ложноположительных результатов. Эти результаты показали более низкий сигнал токсичного белка. Возможно, некоторые или все из пяти пациентов произошли от пациентов, у которых еще не было симптомов заболевания.

Даггетт стремится продолжить тестирование своего анализа на большем количестве образцов, особенно на тех, которые имеют большее расовое и этническое разнообразие среди пациентов. По ее словам, последние образцы были шагом в этом направлении, но недостаточным.

Тем не менее, результаты обнадеживают.