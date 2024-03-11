Сегодня, 11 марта, курс биткоина вновь поставил новый рекорд.

Прошло совсем немного времени с момента установления нового рекорда курса биткоина, как самая популярная цифровая криптовалюта в мире его обновила. Это уже третий рекорд за последние три дня.

Курс биткоинаНа сегодняшний день стоимость биткоина в долларах США составляет более $71,000. Последнее время наблюдается тенденция на его последовательный рост. Несомненно, будут корректировки стоимости и кратковременный спад стоимости, однако некоторые аналитики отмечают, что в обозримом будущем его стоимость может достичь порядка $100,000. Таким образом, можно отметить, что текущая криптозима уже заканчивается и мир снова может охватить волна майнинга с крайне высоким спросом на видеокарты, что в свою очередь спровоцирует очередной рост цен на видеоускорители.