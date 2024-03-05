Новый стартап, использующий генеративный искусственный интеллект для помощи маркетологам, привлек $5,4 миллиона долларов инвестиций.

Программное обеспечение компании, основанной в прошлом году бывшими менеджерами SpaceX и Microsoft, позволяет людям создавать веб-сайты, просто печатая письменные предложения. Это также помогает оптимизировать соответствующие рабочие процессы, ускоряя редактирование и обновление контента — например, взяв дизайн из Canva или Figma и внедрив его на веб-сайте и в приложениях компании.

Руководители стартапа (слева направо): Дейп Кумар, технический директор; Аниш Чадалавада, главный операционный директор; Дуг Таллмэдж, генеральный директор.

реклама

Gradial — один из многих многообещающих стартапов, использующих преимущества новой технологии больших языковых моделей, которая автоматизирует способы написания кода, создания контента и многое другое.

Стартап, ранее известный как Pano AI, ориентирован на широкий круг потенциальных клиентов. У компании уже есть несколько клиентов из списка Fortune 500, использующих ее программное обеспечение.

«Мы создаем инструменты, позволяющие осуществлять маркетинговые ходы со скоростью мысли», — сказал Дуг Талмэдж, генеральный директор и соучредитель Gradial.

У Gradial также есть инструмент, который позволяет отделам продаж получать данные из CRM-систем из текстовых подсказок.

Талмэдж ранее работал менеджером по разработке программного обеспечения в SpaceX. Среди других соучредителей — Аниш Чадалавада, бывший менеджер по стратегии искусственного интеллекта в Microsoft и инвестор Point72 Ventures, и Дейп Кумар, который также работал в SpaceX и Microsoft.

Чадалавада сказал, что исследования клиентов показывают, что многие маркетологи хотят, чтобы их команды тратили меньше времени на ручное выполнение задач и больше на креатив, поскольку процесс создания контента и его передачи по каналам в систему управления контентом в конечном итоге засоряет большую часть их ресурсов.

В компании Gradial работают семь человек, и благодаря новому финансированию численность персонала будет увеличиваться.



