Недорогой маршрутизатор Xiaomi с поддержкой wi-fi.

Данная технология беспроводной связи повсеместно вживается в окружающие нас гаджеты. Одним из таких носителей является новый недавно анонсированный продукт Xiaomi от компании China unicom. Главной особенностью этого флагмана станет поддержка беспроводной сети со 128 девайсами.





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Роутер Xiaomi получил модель с названием wi-fi 6 CR6606. Железо маршрутизатора полностью поддерживается двухъядерным процессором с четырьмя потоками, частота которых составляет 880 МГц. За ускорение отвечает оперативная память емкостью 256 Мб.

По умолчанию в устройстве есть порт Ethernet и двухканальный wi-fi приёмник с возможностью задержки сети опционально, именно эта доработка обеспечивает бесперебойный сигнал не передачу пакетных данных на внешние устройства. Роутер оснащен скоростью в 1775 Мб в секунду, этот показатель в разы больше нежели у маршрутизаторов поколения АС 1200.

Устройство претерпело и внешние изменения, в дизайне появилось четыре всенаправленные антенны, коэффициент усиления которых варьируется в пределах 5 дб. Неоспоримым плюсом является разбиение канала связи на несколько сегментов, такой способ был реализован по технологии от ODMFA, именно здесь становится возможно подключение до 128 устройств. Роутер имеет увеличенную зону покрытия по беспроводному каналу за счёт MESH-сети. Цена на роутер варьируется в пределах 45 долларов.