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Хобби и так очень мотивированное занятие, но для его обретения иногда нужна мотивация. Эта самая мотивация не всегда есть предмет материальный, хотя на первых шагах он играет очень большую роль. 60% обретает хобби благодаря интересу к предмету, это дальше они могут найти пути к его монетизации и тем самым ещё больше развить свой интерес. Остальным же нужна мотивация, в детстве она может быть привита родителями или (кумирами) - чтоб бы это не значило в каждом конкретном случае. Часть просто не знает к чему у них интерес, и может совершенно случайно в 30 - 50 лет заняться тем, о чём не думал месяц назад.

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После смены руководства Hwbot.org прошло больше года, и с большой долей вероятности настало время когда начнут реализовываться идеи нового руководства, одним из которых является узнаваемый в широких кругах Roman Hartung ("der8auer"). Миссия его одна: сохранить и улучшить сайт, который подарил ему годы удовольствия от оверклокинга.

Для этого видимо нужно изменить систему подсчёта, отказаться от системы которая рассчитывает баллы каждый раз при подаче результата, что давало нагрузку на оборудование. То-есть сделать баллы фиксированными, зависящими только от места занимаемого в рейтинге. И добавить мотивацию к добавлению результатов в данный рейтинг, путём увеличения баллов от количества результатов в рейтинге.

Экскурс по всем системам расчёта начиная c 2005 года я проводить не буду, это не интересно. Все сводились к одному, расчёт вёлся от максимального разгона в какой-то категории, балл увеличивался при смене лидера, был промежуток между максимальным и % минимального разгона от максимального, если вы занимаете любую позицию в данном отрезке вас ни когда не выкинет из рейтинга на позиции за которые дают 0.2 pts., Только если сменится лидер радикально с большим отрывом от второго места, либо же 10 лидеров сбегут вперёд от 11 места. Высокий балл с применением водяного охлаждения можно было получить только при использовании популярного железа и процессоров прошедших отбор. Приведу пару примеров:

Предположим максимальный результат в какой-то категории = 6000 значит баллы получат все чей результат будет не ниже этого выражения 6000 - 25% = 4500 сколько бы мест не было между 6000 и 4500, 1000 мест так значит вся 1000 получит баллы, но обычно такого не было и максимальное, что видел это 400 с баллами далее 700 - 1500 результатов с минимальным балом 0.2. Если категория была пуста и первый результат 6000 за него дадут 2 pts., за любые следующие результаты не перебившие 1 место, будут давать меньше, все кто ниже 4500 получать 0.2 HW points. Единственный способ увеличить баллы, нужно перебить 1 место. Это был огромный минус, ведь первый результат закрывал популярность данной категории, целесообразность загружать результаты когда за них даёт от 1 до 0.4 pts., даже с использованием LN2.

Новый способ подсчёта безусловно подразумевает что важен максимальный разгон, но вот награждаться он стал не сразу максимальным баллом, стало важно количество отнюдь (не качество) но это первоначально со временем лучшие результаты однозначно вытеснят слабые.

Кто привык выжимать всё из экземпляра невзирая на тот способ охлаждения который доступен ему, будет продолжать это делать.

Кто привык искать лазейки как с минимальным вложением и без разгона набить кучу баллов также найдёт себе занятие (верное оно или нет узнаем потом).

Однозначно если есть возможность выжать всё, так почему это не сделать. Безусловно если завалялся процессор который плохо разгоняется и нет ему замены для отбора, раньше вы на нём не выкладывали результат так как балов бы получили 0.2 и просто было лень ради них выкладывать. Сейчас можно прекрасно это сделать (если не жалко времени) и вы не собирались искать такую же модель с лучшим разгоном. В общем поле для выбора действий действительно огромное.

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Давайте начнём разбираться в плюсах и минусах данной системы. У каждого пользователя есть несколько видов (баллов - очков). 1. Hardware pts. 2. Global pts. 3. Competition pts. Разговор пойдёт у нас только о Hardware points. И так система с фиксированными балами, значит при подаче единственного результата в любую пустую категорию даст определённое количество балов, с каким бы вы охлаждением не были. Если в категории нет результатов, то за первый результат даст 6 pts.



Если в категории уже есть 5 результатов, а вы подаёте на 1 место, вам даст 6 pts. Шестое место будет довольствоваться 2 pts. Магия происходит дальше, при подаче 7 результата даже на самое последнее место, все баллы меняются, первое место получает 15 pts., а тот кто попал на 7 место получает 4.6 pts., Далее места с 20 по 24 получают по 2 pts.,

< 25

После подачи 25 результата происходит смена балов, первое место уже 35, а попавший на 25 место получает 11.8 pts., Это стимулирует подавать дальше результаты 26 и дальше, не забываем чем хуже результат подавали то смещаемся на место дальше и это понижает вам балл. Так что есть огромный стимул находится как можно выше в рейтинге невзирая на то что баллы всё равно дают и за последнее место даже в состоянии downclock. Следующая точка перед сменой балов 74 результат за него пользователь получит 2 pts.

<75

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Великий мастер момента появится как только загрузит результат сдвинувший 74 место на 75 место, за него он получит аж 15 pts. (в таблице сдвиг видимо есть где-то дубль один поэтому смещение на 1 результат) После появления 75 результата 1 место станет получать 50 pts. Понижение будет длиться до 124 места с баллом равным 6 pts. Попадать в 124 место трудно достаточно увидеть 120 с 8 pts.

< 125

124 результат также есть контрольной точкой, но увеличение балов дальше не такое стремительное, так за 125 результат пользователь получит 13 pts., первое место 62 pts.,

Снижение после 125 результата пойдёт до 180 результата равного опять же 2 pts.

< 181

Начиная 181-ым результатом начинается последняя точка ( хотя нужна ещё одна ). Как только в категории есть 181 результат, первое место получает 70 pts., последнее место 289 получает 2.1 балл, но это тогда когда количество мест достигнет 289 результатов.

>181 stop 289

Процессоров и видео карт где в категориях на текущий момент уже есть свыше 287 результатов наверное 2% от общего числа всех процессоров и видео карт существующих. Можно посмотреть скриншоты рейтинга некоторых таких экземпляров, это в основном очень популярное железо. Чтоб получить хотя бы 3 pts., на таком популярном процессоре сокета 775 как Core 2 Duo E 8600, его нужно разогнать минимум до 5840 MHz. То же самое провернуть на популярном процессоре 1155 сокета Core i 7 2600K нужно менее сил всего до 5585 MHz

Core 2 Duo E 8600 Core i 7 2600K

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Почему оно стало очень популярным:

Некоторые из-за того что на них проводили тесты видео карт, так как процессоры были самые сильные в тот отрезок времени и совместно с видео картой давали лучший результат.

Остальные так как система подсчёта баллов этому способствовала конкретно для них, так в категории со временем было много результатов и каждый раз перебивая 1 место баллы росли выше.

Новая система построена таким образом, что она делает популярным любое железо, так как перебивать 1 место не нужно (если оно LN2 а вы используете AIO), а баллы растут от количества результатов.

Но она делает популярные процессоры ещё более популярными, где в меру системы подсчёта будут размещать результаты в состоянии downclock, stock, небольшой разгон и получать очень высокий балл. И это на первый момент может казаться не совсем справедливо, так как в категории до 75 результатов, 1 место за разгон с применением LN2 получает 35 баллов, а результат в стоке в категории свыше 181 результата может прекрасно получать 25 pts., это верно на момент подачи данного результата, но со временем, те 35 pts., увеличатся до 70 pts., а эти 25 могут в 2 превратиться.

Система однозначно должна быть интересной, большое количество процессоров - видео карт получат популярность, добавление новых результатов будет обеспечено увеличением балов и подстёгивать пользователей добавлять как в конец рейтинга, так и в начало. Кто-то скажет появиться множество пользователей хотящих получить свои баллы за результаты не представляющие ни чего связанного с разгоном, да появится, но может кто из них втянется и так делать не будет.



А главное нужно не забывать места то ограничены их всего 289,рано или поздно случится то что в примерах выше сверх популярного железа.

И так я коротко описал каков расчёт уже начинается на сайте hwbot.org, сейчас бесполезно смотреть там сейчас каша, часть результатов ещё по-древнему рассчитаны, часть результатов рассчитаны по бета-версии нового, и часть результатов по окончательной версии. За месяц это приведётся в порядок, к тому же подавая результат в ту категорию, которая рассчитана не правильно, произойдёт автоматический пересчёт по окончательному варианту. Однозначно к марту мы узнаем какие будут соревнования, на 90% конечно из нового железа будут состоять, если спонсоры компании производителей, возможно где-то и старое будет проскакивать как второстепенное.

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Агитпоп колонка.

Если вам нравится железо в целом, вы его и так тестируете что-то и проверяете, коллекционируете, а не пора ли вам расширить ваш интерес к железу ? Возможно вам это понравится и вы втянетесь, разовьёте какие-нибудь скрытые свои возможности (от организаторских до невообразимых).

Если вы родитель, вам сложно оторвать ребёнка от игры, но также зная что железо ему интересно пробуйте его приобщить к данному виду хобби. Конечно если у вас есть немного свободного времени, может вы с ребёнком оба найдетё себе хобби и интересное время провождения.

Если вы вдруг блогер и это железо крутите перед камерой, согласитесь заучить характеристики это совсем не трудно, попробуйте что-то большее показывать, это может быть куда интереснее и более просматриваемым.

Если вам нечем заняться, кроме как написания комментариев под статьями про "Майнинг" или под другими статьями, связанными со сверх глобальными проблемами, которые вас касаются в первую очередь, возможно вам нужно отдохнуть и попробовать что-то другое ? А вдруг это как раз то самое, к чему у вас будет лежать душа.

В общем вступайте в ряды. Агитировать конкретно куда я не буду.

Выбор: выступать в какой-то команде, создание своей команды, выступления самому.



Team Russia - находящаяся на 3 позиции рейтинга, форума нет уже, остался сайт OCClub.ru

Overсlockers.UA - Ветка форума команды overclockers.ua

Not Exact In Round - Новая команда из старых и молодых русскоязычных бенчеров, мы пока не в первой тройке, но продвигаемся к ней. Есть discord канал, ссылка на странице команды.