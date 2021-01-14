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Начало серии статей о ддр2 памяти.

Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - предыстория

Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - теория ddr2 667

В этой части просмотрим все показания чипов которые я считаю PC6400.

В таблицах будет кружки разноцветные, где номера чипов, это попытка собрать 3-4 планки с похожими близко значениями сигнала DQ.

Жёлтый ниже 1200 по возможности, если не выйдет, то первую половину планки собираю на тех что ниже 1200, вторую половину те что останутся ближе к 1200.

Синий ближе к 1300 это легче думаю.

Салатовый выше 1300 думаю тоже проблем не будет.

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Patriot



Чипы с маркировкой Patriot, а вот производство я буду называть то которое привыкли с 2007 года. В данном случае производство Powerchip (PSC-X)

И так все чипы как заметно отличаются снижением цифр от основной части чипов 667, особенно первая строка сразу видна, там было 1000 - 1200 и 500-530. Тут 850 и 260. А также видно, что уже нет ни каких Диапазонов значений как были там, картина такая как у KingMax за исключением там цифры другие.

И так все 15 чипов имеют практически +- копейки все строки идентичные, кроме DQ двух чипов, это 7 и 3. По моим предположениям это лучшие чипы из данных 15, но так как чип 3 имеет провал на сигнале /CK, его нельзя отнести к лучшим.

Patriot



Чипы с маркировкой Patriot, Powerchip (PSC-X). 8 чипов идентичны первым, самое близкое значение по DQ имеют 5, 7 и 1 чипы. Их я также откладываю в сторону, а также второй чип для той что выше 1300 по значению.

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Patriot



Чипы с маркировкой Patriot, Powerchip (PSC-X) и PSC-T. Сборная солянка из 9 чипов, только один чип пригодится.

Patriot



Чипа с маркировкой Patriot, Powerchip (PSC-T). Сразу 9 чипов идут на самую медленную память (предположительно).

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M.tec



Чипы с маркировкой M.tec эти уже 100% имеют знаки, что это Elpida rev.G, вертикальные чёрточки в точке толще и буква E в коде. Но по показаниям они потрёпанные. Красным не означает, что они не рабочие, в 667 и не такие были, просто явно эти красным отмеченные не являются хорошим вариантом для нормальной памяти. Отличный тут 6 чип и крайний справа, а также 8 чип пойдёт для другой планки.

M.tec



Чипы с маркировкой M.tec, Powerchip (PSC-T). 3 чипа пойдут для памяти со значениями выше 1300.

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M.tec



Чипы с маркировкой M.tec явно опять Elpida rev.G, два чипа пойдут для памяти до 1300 включительно.

M.tec



Чипы с маркировкой M.tec, если содрать краску, то видна надпись TwinMos, думается Elpida rev.H. Забегу в перёд, мне не хватило 3ёх чипов, чтоб собрать планку до 1200, поэтому я включил 3 чипа с этой планки (у меня нашлось ещё несколько планок, скорей всего я чипы сниму, если там попадутся ниже 1200, обязательно эти заменю)

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M.tec



Чипы с маркировкой M.tec явно Elpida rev.G, только один чип, для памяти ниже 1300.

M.tec



Чипы с маркировкой M.tec, производитель Elpida или Powerchip (PSC). Подходит второй чип и пара чипов для другой планки.

M.tec





Чипы с маркировкой M.tec в корпусе как производила Elpida, скорей всего она и есть только почему с буквы U начинается не знаю.

У них корпуса другие, я могу конечно их вклинить к тем, но не хочется, из этих чипов я соберу четвёртую планку, со значениями 1200 - 1225.

M.tec





Чипы с маркировкой M.tec такие же, как и выше скорей всего Elpida.

M.tec



Чипы с маркировкой M.tec их всего три и два из них пригодятся.

M.tec



Чипы с маркировкой M.tec явно Elpida rev.G, все кроме пятого пойдут в дело.

M.tec



Чипы с маркировкой M.tec, Powerchip (PSC-T), 6 чипов для памяти близко к 1300 включительно.

M.tec





Чипы с маркировкой M.tec уже точно Elpida rev.G

M.tec





Чипы с маркировкой M.tec, как и выше Elpida rev.G

Patriot





Чипы с маркировкой Patriot, Elpida rev.G, видавшая виды, кажется это деградация, хотя 3WC в маркировке говорит что она и так должна быть по хуже 2.5. С другой стороны выше было много 30, которые ни чем от 25 не отличались.

Hynix





Чипы с маркировкой Hynix, тут просто для примера, они и в 667 отличались цифрами от остальных, от 667 практически ни чем не отличаются, только то что VDDL не заведён на VDD и также VSSDL, хотя два чипа другой партии имеют или обрыв или так и нужно. Также сигналы DQ и A всё-таки на много лучше выглядят.

Samsung





Чипы Samsung также просто для примера, показания отличаются от всех.

NCP





Чипы с маркировкой NCP, по виду Elpida rev.J

Ни чего не напоминает из первой части статей об отборе чипов?



Как жаль что их всего 12 штук, но сделаю пол планки для эксперимента. Хотя у меня потерялось где-то 16 чипов с той планки OCZ, я помню что одну планку я напаял, а 16 чипов посадил шарики на чипы и отложил, для поисков нормальной PCB для неё, сравнить результат хорошие чипы на обычной планке и хорошие чипы на планке из 8 слоёв. Если обнаружу их то, выберу из них 4 штуки и дополню ими эту NCP.

Некоторые выводы из обеих теорий. Память PC6400 в 95% не имеет ни каких огромных диапазонов значений на сигналах A, а если и есть такое, то явно это что-то выходящее за пределы нормы. Hynix, Samsung явно производят память по своей технологии и она не совместима в большей степени с остальной, а судя по Hynix то некоторые партии и друг с другом не совсем совместимы, я про сигналы VDDL и VSSDL. Хотя возможно это были просто бракованные чипы, которые трудолюбивые Китайцы бережно посадили на планки и продали её.

Общий фон значений у 6400 ниже чем у 5300, сигналы DQ у общего количества чипов колеблются от 1150 до 1330, у 5300 самое меньшее было 1300.

Итог:

Есть чипы для планки, где показания 1280 - 1300



Есть чипы с корпусом Elpida, где показания до и чуть выше 1200.



Есть 12 чипов идентичных OCZ PC9600 сделаю или пол планки, а если найду те OCZ то тогда целую.



Есть 13 чипов со значением ниже 1200 или равное ему, придётся делать половину из них, а на вторую половину ставить 5 чипов + 3 чипа где выше 1200. И проверять её на разгон как 512Мб, а после как 1024.



И есть 16 чипов со значением выше 1300.



Вот этим я и буду заниматься.

Следующая статья наверное через месяц будет, о том как паять BGA чипы, некоторые нюансы и так далее, не уверен насчёт видео, нет рук свободных да и штатива и света, может что и будет.