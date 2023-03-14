В предстоящем дополнении к игре Horizon Forbidden West, Элой будет исследовать разрушенный город Лос-Анджелес, но только для на PS5

Компания Guerrilla Games рассказала, что создание эксклюзивного для PS5 дополнения Burning Shores позволило им максимально использовать возможности системы. Дополнение, которое будет выпущено в апреле, не выйдет на PS4, в отличие от базовой игры Horizon Forbidden West, которая вышла на консолях текущего и прошлого поколений Sony в 2022 году.

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Руководитель Horizon Forbidden West Матийс де Йонг, говоря о дополнении Burning Shores в интервью PlayStation Blog, сказал: "В Horizon Forbidden West всё, что мы добавляли или увеличивали, требовало от нас плана оптимизации для PS4. В дополнении Burning Shores мы смогли сосредоточиться только на PS5 и в результате смогли продвинуться вперед, и мы действительно в восторге от того, что смогли создать в этой потрясающей пост-постапокалиптической версии Лос-Анджелеса", — сказал директор Horizon Forbidden West Матийс де Йонге .





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Де Йонге отметил детализацию открытого мира, как одно из преимуществ эксклюзивности Burning Shores на PS5. "Городские руины Лос-Анджелеса и его окрестности очень детализированы и требуют мощности процессора, а также быстрой технологии потоковой передачи, чтобы работать правильно, особенно когда игрок летает над землей и видит многое сразу. Одно из поселений расположено внутри этих детальных руин, и мы смогли там уместить много активности", — сказал он. В Burning Shores Элой предстоит исследовать разрушенную версию Лос-Анджелеса. Она, кажется, посетит несколько достопримечательностей, в том числе знаменитый знак Голливуда, здание Capitol Records и пляж Венис-Бич. Де Йонге также намекнул на специфический момент в расширении, который, по его словам, будет использовать возможности PS5. "Еще одним заметным моментом является конкретная боевая сцена, которая требует много памяти и мощности процессора! Чтобы достичь этой грандиозной задумки технически и творчески, мы определенно благодарны за многочисленные преимущества, которые предоставляет аппаратное обеспечение PS5".