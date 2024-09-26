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AKXALA
Илона Маска исключили из участия в Международном инвестиционном саммите из-за постов в X
Самый богатый человек в мире, Илон Маск, был исключен из участия в Международном инвестиционном саммите правительства Великобритании из-за его постов в социальных сетях. Маск критиковал правительство за освобождение осужденных педофилов и наказание людей за посты в соцсетях.

Илон Маск, самый богатый человек в мире, отреагировал на то, что его не пригласили на Международный инвестиционный саммит правительства Великобритании. По данным BBC, его не пригласили из-за его постов в социальных сетях во время беспорядков в прошлом месяце.

Маск заявил на сайте X (бывший Twitter): «Я не думаю, что кто-то должен ехать в Великобританию, когда там освобождают осужденных педофилов, чтобы посадить людей в тюрьму за посты в социальных сетях».

После того как в Великобритании вспыхнули беспорядки после поножовщины в Саутпорте, в результате которой погибли трое детей, некоторые люди были посажены в тюрьму за использование социальных сетей для подстрекательства к насилию. Маск написал на сайте X, предсказав гражданскую войну в Великобритании и раскритиковав премьер-министра Кейра Стармера.

Предстоящий саммит, запланированный на октябрь, - важнейшее событие, на котором Стармер намерен добиться значительных иностранных инвестиций. Маск был приглашен на прошлогоднее мероприятие, но не присутствовал на нем, хотя и принял участие в ноябрьском саммите по искусственному интеллекту вместе с бывшим премьер-министром Риши Сунаком.

Во время августовских беспорядков Маск опубликовал, а затем удалил конспирологическую теорию, утверждающую, что Великобритания строит «лагеря для задержания» для участников беспорядков на Фолклендских островах, что было осуждено правительственными чиновниками. Сообщается, что именно поэтому Маск был исключен из числа участников мероприятия в этом году, хотя правительство официально не комментировало этот вопрос.

Саммит рассматривается как важная возможность привлечь глобальные инвестиции в экономику Великобритании, а Лейбористская партия пообещала провести его в течение первых 100 дней пребывания у власти. Ранее, при правительстве консерваторов, Маску были представлены потенциальные британские площадки для строительства гигафабрики Tesla, но в итоге он выбрал Германию, отчасти из-за Brexit.

Маск часто посещает подобные мероприятия во Франции, а в начале этого года встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Владея X, Маск допустил возвращение на платформу ультраправых деятелей, в том числе Britain First. В настоящее время Великобритания рассматривает возможность ужесточения законов о безопасности в Интернете после распространения дезинформации во время августовских беспорядков.

#илон маск #twitter #великобритания
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